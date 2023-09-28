Kartepe’de ilkokul öğrencileri Özel Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi’ni gezerek adeta tarihe yolculuk yaptı. Öğrenciler, müzede sergilenen eserleri ilgiyle inceledi.

Kartepe’nin tarih turizmini canlandırmak ve geçmiş değerleri gelecekle buluşturmak amacıyla Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın öncülüğünde hizmete açılan Özel Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi, çocuklardan büyük ilgi görüyor. Kartepe Leyla Sarıgöl İlkokulu öğrencileri de öğretmenleri Sultan Can eşliğinde müzeyi gezerek, tarihe yolculuk yaptı. Öğrenciler Tarihi Hikmeti Cami’ni gezdikten sonra müzedeki eserler hakkında Arkeolog Kübra Nur Çomak’tan bilgi aldı. Müzeyi gezen öğrenciler kazı alanında deneme kazısı da yaparak hünerlerini gösterdi.