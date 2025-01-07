Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Çok mutlu ve gururluyum. Bu aşamaya kadar gelememiştik. İlçemizde bir kamu hastanesi yapılmasını çok arzuluyordum. Kartepe Belediyesi Meclisimizde alınacak olan karar tarihi bir karardır. İmzası ve desteği olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kartepe Belediyesi’nin ocak ayı olağan meclis toplantısında, Emekevler Mahallesi’ndeki 19 bin 100 metrekarelik arazinin Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne 25 yıllığına tahsisi oy birliğiyle kabul edildi.

"Gururluyum"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Çok mutlu ve gururluyum. Hiç bu aşamaya kadar gelememiştik. İlçemizde bir kamu hastanesi yapılmasını çok arzuluyordum. Uzun yıllardır takip ediyordum. Büyüklerimizin milletvekillerimizin, bürokratlarımızın özellikle Prof. Dr. Sadettin Hülagü hocamız ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ın destekleriyle çok ciddi bir mesafe kat ettik. Bu araziyi devlet hastanesi yapılması amacıyla Sağlık Bakanlığı’na tahsis edeceğiz" dedi.

"19 bin 100 metrekare alan Sağlık Bakanlığı’na tahsis ediliyor"

Sözlerine yer krokisi üzerinden devam eden Başkan Kocaman, tahsis edilen alan ve yapılacak düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Kocaman, "Burada karayollarına ait 6 dönümlük bir alan var. Bu alan, park ve otopark olarak hizmet verebilir durumda. Devlet hastanesi yapılması için Sağlık Bakanlığı’na 19 bin 100 metrekarelik bir arazi tahsis ediliyor. Ayrıca, bu proje kapsamında müftülük ve düğün salonu binaları yıkılacak. Uzunçiftlik Diş Hastanesi de bu alana dahil edilerek devlet hastanesi alanı toplamda 24 dönüme çıkarılacak. Bunlar şuan planlama aşamasında olup, Sağlık Bakanlığı yetkililerimizin kontrolü ve takibindedir" diye konuştu.

150 yataklı hastane yapılacak

"Kartepe’nin en uygun yeri burasıdır" diyen Başkan Kocaman, "D-100 kara yolu ve Sapanca Yolu’na bağlantısı vardır. Eşme, İbrikdere bölgesinden buraya ulaşım vardır. Maşukiye ve çevresinin de buraya ulaşımı vardır. Otoban çıkışı bağlantısı vardır. Kartepe’nin en uygun lokasyonu burasıdır. Kartepe’ye devlet hastanesi yapılacaktır. Bu yıl sonuna doğru proje ihalesi yapılacak. Hastane 150 yataklı olacaktır. Kartepe Belediyesi Meclisimizde alınacak olan karar tarihi bir karardır. İmzası ve desteği olan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.