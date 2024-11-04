Kasım ayında sözleşmesini yenileyecek kiracılar, artık 12 aylık TÜFE oranına göre zam yapacak ve ev sahipleri TÜFE oranını aşamayacak.

Buna göre, Temmuz ayından itibaren yüzde 25’lik sınır kalktı ve Kasım ayında kontratını yenileyecek kiracılar TÜFE verilerine göre belirlenen oran üzerinden zam uygulayacak.

Kasım ayı için TÜFE verilerine göre belirlenen yıllık kira artış oranı yüzde 62,02 olarak hesaplandı.

Kira Artış Oranı Hesaplama Örneği:

Mevcut Kira Bedeli: 15.000 TL

Kira Artış Ayı: Kasım 2024

Artış Oranı: %62,02

Hesaplanan Kira Artışı: 9.303 TL

Yeni Aylık Kira Bedeli: 24.303 TL

Eğer %25 Zam Sınırı Uygulansaydı:

Mevcut Kira Bedeli: 15.000 TL

Artış Oranı: %25

Hesaplanan Kira Artışı: 3.750 TL

Yeni Aylık Kira Bedeli: 18.750 TL