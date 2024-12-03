Buna göre, Kasım ayında en yüksek fiyat artışı, yüzde 29,55 ile taze sebzelerde (patates hariç) gerçekleşti. Sebzeleri, yüzde 23,19 ile evcil hayvanlar ve yüzde 14,1 ile yumurta takip etti.

Diğer ürünlerdeki fiyat artışları da dikkat çekici oldu. İlaç fiyatları yüzde 10,69, fırın, ocak ve fırınlı ocak fiyatları ise yüzde 9,65 oranında arttı. Ayrıca, sağlık sigortası ve paket turların fiyatları sırasıyla yüzde 7,07 ve yüzde 6,85 oranında yükseldi.

Buna karşılık, Kasım ayında en fazla fiyat düşüşü yüzde 5,17 ile seyahat malzemeleri ve kişisel aksesuar ürünlerinde görüldü. Otel ve pansiyon gibi konaklama hizmetleri de yüzde 4,84 oranında ucuzladı. Bebek giyim fiyatları ise yüzde 4,69, çocuk ve bebek ayakkabıları da yüzde 3,33 oranında düştü.