Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde devam eden yangınlara 75 araç 200 personelle müdahale ediyoMUĞLA (İGFA) - Muğla genelinde 16 Ağustos itibari ile birçok ilçede orman yangını çıktı. Milas Beçin Mahallesi, yine aynı tarihte Aydın Bozdoğan’da başlayan daha sonra Kavaklıdere ilçesi sınırına dayanan yangınlarla ormanlık alanlar büyük zarar gördü. Yatağan Yava-Nebiler, Menteşe Yeniköy-Yaraş Mahallesi’nde de 18 Ağustos tarihinde saat 13 civarında iki yangın başladı. Havadan ve karadan müdahalelere rağmen yangınlar 19 Ağustos tarihinde kısmen kontrol altına alınabildi. Yatağan Yava- Nebiler, Menteşe Yeniköy-Yaraş yangınında da soğutma çalışmaları devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi yerleşim alanları yangınlarına müdahale sorumluluğu bulunsa da il genelinde çıkan tüm yangınlarda orman ekipleri ile birlikte müdahale etti. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi su tankerleri, iş makineleri, kanal açma, ambulans, ikram araçları ile yangın söndürme çalışmalarına destek vermeye devam ediyor. 75 araç 200 personelle sahada olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri yangınlarda aktif görev alıyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras il genelinde kısmen kontrol alınan yangınlar nedeni ile tüm vatandaşların dikkatli olması gerektiğini, artan sıcaklıklar, nem ve rüzgarın bu yangınları tetiklediğini belirtti.

Başkan Aras; “Orman yangınları konusunda Muğlamız hassas illerin başında geliyor. Artan hava sıcakları, nem ve rüzgar nedeni ile Muğlamızın 5 ilçesinde farklı zamanlarda yangınlar başladı. Büyükşehir ekipleri olarak tüm gücümüzle sahadayız. Milas, Yatağan, Menteşe, Kavaklıdere, Bodrum ve Datça’da yangınlara anında müdahale ettik. Bodrum ve Datça kısa sürede söndürüldü. Diğer yangınlarda kısmen kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan yangınlar sonrası ekiplerimizi hemen diğer yangın alanlarına yönlendiriyoruz. 75 araç, 200 personelle yangınlara destek veriyoruz. Ülkemizin farklı şehirlerinden de yangın haberleri geliyor. Yangınların çıkış sebeplerine bakılınca yüzde 95 insan kaynaklı olduğunu görürüz. Tüm vatandaşlarımızı yangınlara karşı dikkatli ve daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Ülkemizin en büyük zenginliği, çocuklarımızın mirası ormanlarımızı korumak için herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Başta sayın Valimiz olmak üzere Muğlamızın farklı ilçelerinde çıkan yangınları söndürmek için fedakarca çalışan tüm orman teşkilatına, ilçe belediyelerimize, havadan müdahale eden pilotlarımıza, tankerleri ile desteğe gelen hemşehrilerime, itfaiyemize ve tüm kurumlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.