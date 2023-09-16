Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, bir çiğköfte dükkanına gelen hırsız, işletme sahibi Ahmet Vurgun'un dışarı çıkmasını fırsat bilerek cüzdanını çaldı ve ardından kredi kartıyla alışveriş yaparak olayın güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı, Nilüfer ilçesinde bulunan çiğköfteci dükkanında meydana geldi. İşyeri sahibi Ahmet Vurgun, çay molası vermek için dışarı çıktığında, hırsız fırsatını kollamış ve Vurgun'un dükkandan ayrılmasını beklemişti. Vurgun'un dükkandan ayrılmasıyla hırsız, hızla çekmecede bulunan cüzdanı çaldı.

Ahmet Vurgun, yaşadığı olayı şu şekilde anlattı: "Çay molası vermek için kapıya çıkmıştım, hırsız da karşı tarafta oturup benim çıkmamı bekliyormuş. Ben dükkandan çıktıktan sonra hırsız içeri girip ilk başta içerisini kontrol etmiş. Sonrasında tezgahın arkasına geçip cüzdanımı çalmış. Cüzdanımın çalındığını telefonuma gelen kredi kartı harcama bildiriminden öğrendim. Yaklaşık 10 bin lira zararım var. Yetkililerden gereğinin yapılmasını rica ediyorum."

Olayın güvenlik kameralarına yansımasıyla birlikte polis, hırsızın kimliğini tespit etmek ve soruşturmayı ilerletmek için çalışmalara başladı.