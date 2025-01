Bu yıl 21.’si düzenlenen ödül töreninde Ahıska Türkleri için yaptığı önemli çalışmalardan dolayı DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, "Yılın Altın Adamı" ödülüne layık görüldü.

İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı ve İpekyolu Dergisi tarafından Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 300 davetli yer aldı. Törende, Kassanov’a ödülü, Türk dünyasındaki kültürel ve ekonomik işbirliğine katkılarından ötürü takdim edildi.

Kassanov, ödül takdiminden sonra yaptığı konuşmada, Ahıska Türkleri ve Türk dünyası için yaklaşık 30 yıldır yürüttüğü çalışmaların önemine vurgu yaparak, " Her zaman dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan Türk soylarının birlik ve beraberlik içinde yaşaması için her zaman adımlar attım ve bu süreçte her türlü desteği sağladım. Bundan sonra da Türk Dünyası’nda birlik sağlayıcı çalışmalar yapmaya devam edeceğim" dedi.