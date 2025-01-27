Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği geliştirme çalışmaları kapsamında 2024 yılında yoğun bir aşılama programı gerçekleştirdi. Bu süreçte, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara toplamda 1 milyon 514 bin 776 aşı uygulandı.

Hayvan kayıt sisteminin güçlendirilmesi adına yapılan çalışmalarda, Edirne genelinde 196 bin 847 küçükbaş hayvan, 42 bin 143 büyükbaş hayvan küpelendi.

Bu işlemler, hayvanların takibinin daha etkin şekilde yapılmasına olanak sağladı.

Edirne İl Tarım Müdürlüğü’nün yürüttüğü yoğun aşılama programı, hayvan hastalıklarının önlenmesinde ve yetiştiriciliğin sürdürülebilirliğinde önemli bir rol oynadı.

Bu kapsamda hem yerel ekonomiye hem de hayvan refahına büyük katkı sağlandı.