Edinilen bilgilere göre, 7 Ocak Salı günü Kastamonu'nun Devrekani ilçesi Yazıhisar köyünde yaşayan 66 yaşındaki Ömer Doğancıoğlu, evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerine Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ekipleri, kaybolan şahsı bulmak için arama çalışmalarına başladı.

Ekipler tarafından başlatılan arama çalışmaları bugün de devam etti. Çalışmalar çerçevesinde ekipler köy çevresini karış karış arıyor. Arama çalışmaları köyde de devam ediyor. Şu ana kadar Doğancıoğlu’na ait bir ize rastlanılamadığı öğrenildi.