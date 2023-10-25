Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda, 'Kasten yaralama' suçundan hakkında 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Melek Azad' lakaplı asıl adıyla Fatma Demir'i, Batıkent Mahallesi'ndeki evinde yakalayarak gözaltına aldı.

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Sosyal medya platformlarında 7 milyon 300 bin takipçisi bulunan Demir, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edildi. Hastane kontrollerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Demir, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.