Zanlının, 'gençlerin kötü alışkanlıklardan kaçınmalarına destek olmak' amacıyla bir dernek etkinliğine destek verdiği için plaket aldığı ortaya çıktı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık üç ay önce Çınarcık ilçesinde bir otomobilin kundaklanması olayının ardından soruşturma başlattı. Araştırmalar sonucu, otomobil sahibinin kısa bir süre önce bir kişiyi darp ettiği bilgisine ulaşıldı.

Bu kişinin, intikam amacıyla otomobili kundakladığı şüphesi doğdu, ve olayın gerçekleştiği yerde bulunan güvenlik kameraları incelendi. Yapılan inceleme sonucunda, kundaklamanın Ü.B. ve H.K. adlı şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

EVLERİNDE ARAMA YAPILDI

İki şüpheli, daha sonra bir suç örgütüne bağlantılı oldukları anlaşıldı. Özellikle “kasten yaralama, tehdit, hakaret, mala zarar verme” gibi suçlara karışan yedi şüpheli için Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin evleri, iş yerleri ve bir dağ evi arandı. Bu aramalarda suç örgütünün lideri olduğu belirlenen E.İ’nin evinde 1 kilo 39 gram esrar, dağ evinde ise 32 kilo 400 gram Hint keneviri ele geçirildi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE PLAKETİ ALMIŞTI, EVİNDEN 33 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ÇIKTI

Yalova'da polisin, geçen hafta bir suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyon sonucu tutuklanan zanlının evinde arama yapıldı.

Zanlının, 'gençlerin kötü alışkanlıklardan kaçınmalarına destek olmak' amacıyla bir dernek etkinliğine destek verdiği için plaket aldığı ortaya çıktı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık üç ay önce Çınarcık ilçesinde bir otomobilin kundaklanması olayının ardından soruşturma başlattı. Araştırmalar sonucu, otomobil sahibinin kısa bir süre önce bir kişiyi darp ettiği bilgisine ulaşıldı.

Bu kişinin, intikam amacıyla otomobili kundakladığı şüphesi doğdu, ve olayın gerçekleştiği yerde bulunan güvenlik kameraları incelendi. Yapılan inceleme sonucunda, kundaklamanın Ü.B. ve H.K. adlı şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

EVLERİNDE ARAMA YAPILDI

İki şüpheli, daha sonra bir suç örgütüne bağlantılı oldukları anlaşıldı. Özellikle “kasten yaralama, tehdit, hakaret, mala zarar verme” gibi suçlara karışan yedi şüpheli için Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin evleri, iş yerleri ve bir dağ evi arandı. Bu aramalarda suç örgütünün lideri olduğu belirlenen E.İ’nin evinde 1 kilo 39 gram esrar, dağ evinde ise 32 kilo 400 gram Hint keneviri ele geçirildi.

EVİNDEN TEŞEKKÜR PLAKETİ ÇIKTI

E.İ’nin evinde bulunan bir plakette ise, “Düzenlemiş olduğumuz kimsesiz ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması için düzenlenen etkinliğimize desteklerinizden dolayı teşekkür ederiz” plaketi dikkat çekti.

Operasyon sonucunda şu ana kadar sosyal medya hesaplarından silahlı fotoğraf ve videoları paylaşarak tehdit ve baskı uygulayan ve çevrelerinde korku yaratan şüphelilerden E.İ, Y.B. ve F.A. tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, soruşturma devam ediyor.

E.İ’nin evinde bulunan bir plakette ise, “Düzenlemiş olduğumuz kimsesiz ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması için düzenlenen etkinliğimize desteklerinizden dolayı teşekkür ederiz” plaketi dikkat çekti.

Operasyon sonucunda şu ana kadar sosyal medya hesaplarından silahlı fotoğraf ve videoları paylaşarak tehdit ve baskı uygulayan ve çevrelerinde korku yaratan şüphelilerden E.İ, Y.B. ve F.A. tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, soruşturma devam ediyor.