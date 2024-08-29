Son günlerde İsrail'in Gazze'deki çeşitli bölgelerde gerçekleştirdiği saldırılar, bölgedeki insani krizi derinleştirdi. Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail'in hedef aldığı bölgelerde çok sayıda ölüm ve yaralanma yaşandı. İşte detaylar:

Saldırılarda Yaşananlar:

Cerrade ve Abdu Aileleri: İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Cerrade ve Abdu ailelerine ait evlere düzenlediği saldırılarda, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Şatii Mülteci Kampı: İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) Gazze'nin batısındaki Şatii Mülteci Kampı'ndaki Klub ailesine ait eve düzenlediği saldırıda 1 Filistinli öldü, 5 kişi yaralandı.

El-Emel Oteli Yakınları: Er-Rimal Mahallesi'ndeki El-Emel Oteli yakınlarının hedef alınması sonucu yangın çıktı.

Topçu ve Hava Saldırıları: Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki İsrail topçu birlikleri, Gazze kentinin güneyindeki Es-Sabra ve Ez-Zeytun mahallelerine top mermileri attı. Ayrıca, savaş uçakları kentin güneybatısındaki Tel el-Hava Mahallesi'ne işaret fişekleri fırlattı.

Deyr el-Belah’taki Saldırılar:

Bassa Bölgesi: Deyr el-Belah kentinin batısındaki Bassa bölgesinde, Baz ailesine ait ev İsrail tarafından hedef alındı. Saldırıda 1 kişi öldü, bazı kişiler yaralandı.

Es-Selam Değirmenleri: Deyr el-Belah kentindeki Es-Selam Değirmenleri yakınlarında 2 Filistinlinin naaşı Aksa Şehitleri Hastanesine ulaştı.

Topçu Atışları ve Havaya Uçurma: İsrail ordusu, Deyr el-Belah'ın doğusu ve El-Meğazi'nin güneydoğusuna topçu atışları gerçekleştirdi. Ayrıca, Deyr el-Belah'ın doğusundaki konutları havaya uçurdu.

Nusayrat Mülteci Kampı: İsrail savaş uçakları, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki Havacri ve Savarha ailelerine ait evleri bombaladı.

Refah Kentindeki Saldırılar:

Sanayi Bölgesi: Refah kentinin kuzeyindeki sanayi bölgesine İsrail keşif uçağından atılan füze sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Tel es-Sultan Mahallesi: İsrail ordusu, Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'ndeki konutları havaya uçurdu. Ayrıca, kentin batısındaki Suudi Mahallesi'ndeki Taybe Camii'nin minarelerinden birini yıktı.

Genel Durum:

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgedeki insani krizi daha da derinleştiriyor. Saldırılar, sivil yaşamı doğrudan etkileyerek çok sayıda ölü ve yaralıya yol açtı. Sağlık ve acil yardım ekipleri, olay yerlerinde müdahaleye devam ediyor. Uluslararası toplum ve insani yardım kuruluşları, bu tür olayların sona ermesi ve bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanması için çağrıda bulunuyor.