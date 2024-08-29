Kağıtspor’un başarılı bilek güreşçileri Moldova’da ay yıldızlı bayrağı zirvede dalgalandırdıBURSA (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı bilek güreşçileri, milli forma için mücadele ettikleri dünya şampiyonasından başarılarla döndü. 15-24 Ağustos tarihleri arasında Moldova’da yapılan Büyükler Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında mavi beyazlı sporcular 1 altın 4 bronz madalya kazandı.

ÖMER FARUK DÜNYA ŞAMPİYONU

Şampiyonada büyükler 80 kg’da mücadele eden Ömer Faruk Kozakoğlu rakip tanımadı. Şampiyon sporcu sıkletindeki tüm sporcuları tek tek yenerek dünya şampiyonu oldu ve altın madalyayı elde etti.

4 BRONZ MADALYA

Şampiyonada mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu Muhammet Gümüşoğlu

Büyükler 90 kg sağ kolda, Güler Zehra Pelit Gençler 45 kg’da sağ kolda, Candogan Gümüş ise Büyükler 85 kg’da sağ kolda, Ali Ömür Karaaslan Gençler +65 kg sağ kolda dünya 3.’sü olarak şampiyonayı başarıyla tamamladı.