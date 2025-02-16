

Olay, Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki Gökdere Millet Bahçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta iki grup arasında kavga çıktı. Kavgaya müdahale eden güvenlik görevlisi Mücahit Tilci (46), bir kadın tarafından döner bıçağıyla bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Tilci'yi ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA