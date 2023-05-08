CHP İnegöl İlçe Başkanı Bengül Kavlan, İnegöl’de CHP’nin seçim afişlerini ve billboardlarını yırtanlara tepki gösterdi.

Başkan Kavlan yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Az kaldı. Eli, kötülük için uzananlar değil, eliyle kalp yapanlar kazanacak ! Yüzünüzden gülümsemeyi, yüreğinizdeki umudu asla yitirmeyin. Ülkemizi yönetmeye talip militarist bir koalisyon var. SADAT'çılardan, Sinan Ateş'i öldüren torbacılardan, beşli çetelerden, domuz bağcılardan oluşan bir kadro. Afişlerimizi, bilboardlarımızı yırtanlar var. Seçim ofislerimize saldıranların, amaçları bizleri korkutmaktır. Amaçları vatandaşlarımızı çalışmalardan ve sandıktan uzak tutmaktır. Oysa onlar şunu bilmiyor; Türkiye makul çoğunluğun ülkesidir. Ötekileştirenlerin değil. Sevgiyle bakan çoğunluk, bu kötülüğü bitirecek. Sevgili dostlar, biz genel başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nün söylediği gibi millet ittifakı bileşenleri olarak 14 Mayıs'a odaklandık. Bizler İnegöl'de ve tüm Türkiye'ye de uyum içerisinde sevgi, hoşgörü ile çalışıyoruz. Sizlerde, Sevgi sözlerinin egemen olduğu, birleşe birleşe kazanacağımız hak, hukuk ve adaletin egemenliğine odaklanın. Ülkeye değişim getirmenin bir bedeli vardır. Bunu da ödemeye hepimiz hazırız” dedi.