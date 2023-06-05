Bozüyük’te anaokulu, ilkokul, ortaokul öğrencileri ile yetişkinlere yönelik düzenlenen ödüllü “Akıl ve Zekâ Oyunları’’ Turnuvası 370 yarışmacının katılımıyla gerçekleştirilirken turnuva renkli görüntülere sahne oldu.

Bozüyük Mektebim Koleji, Bozüyük Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Bozüyük Zeka Kulübü paydaşlığında düzenlenen “Akıl ve Zekâ Oyunları” turnuvası yoğun ilgi gördü. Mektebim Koleji Bozüyük Kampüsü’nde gerçekleştirilen turnuvada katılımcılar mangala, qbitz, equilibrio, küre, kulami, reversi kategorilerinde birbirleriyle yarıştı. Turnuva sonunda derece alanlara Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Gençlik Spor İlçe Müdürü Selçuk Özdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir tarafından ödülleri verildi.