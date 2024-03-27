Yeniden Refah Partisi İnegöl Belediye Başkan Adayı Mehmet Kaygusuz, İlçe Başkanı İlhan Baykan ve belediye meclis üyeleriyle birlikte İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasını (İTSO) ziyaret etti.

Sohbet havasında geçen ziyaret esnasında Kaygusuz, misafirperverliklerinden dolayı İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ve yönetimine teşekkürlerini iletti.

Ziyarette İnegöl'ün geleceğine dair istişareler yapılarak sorunlar ve çözüm önerileriyle alakalı fikir alışverişinde bulunuldu.

Yeniden Refah Partisi İnegöl Belediye Başkan Adayı Mehmet Kaygusuz ziyaret esnasında; Ücretsiz sağlık hizmetleri, akıllı trafik yönetimi, ücretsiz enerji tasarrufu danışmanlığı hizmeti gibi projelerinden bahsetti.

Kaygusuz'un bahsettiği projelerinin detaylarını ise şu şekilde açıkladı;

ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETLERİ

Hedef Grup:

•Emekli vatandaşlarımız.

•Yalnız yaşayan, özellikle yaşlı ve yardıma muhtaç bireyler. Sunulacak Hizmetler:

•Ücretsiz Sağlık Taramaları: Kanser, diyabet, hipertansiyon gibi yaygın sağlık sorunlarının erken teşhisi için düzenli sağlık taramaları yapılacak. Bu taramalar, özellikle risk altındaki gruplara yönelik olacak.

•Aşı Kampanyaları: Mevsimsel grip, zatürree gibi hastalıklara karşı aşı kampanyaları düzenlenecek. Özellikle yaşlı nüfus ve kronik hastalığı olan bireyler için önem taşıyan bu aşılar, toplum sağlığının korunmasına katkı sağlayacak.

•Sağlık Eğitimleri: Sağlıklı yaşam biçimi, beslenme, fiziksel aktivite ve kronik hastalıkların yönetimi gibi konularda eğitim programları sunulacak. Bu eğitimler, vatandaşlarımızın sağlık bilincini artıracak ve sağlıklı alışkanlıklar kazanmalarına yardımcı olacak.

•Ücretsiz Klinik ve Danışmanlık Hizmetleri: Kronik hastalıkların yönetimi, psikolojik destek, diyet danışmanlığı gibi alanlarda ücretsiz klinik ve danışmanlık hizmetleri sunulacak. Bu hizmetler, vatandaşlarımızın sağlık sorunlarına hızlı ve etkili bir şekilde çözüm bulmalarını sağlayacak.

Projenin Uygulanması:

•Sağlık hizmetleri, belediye bünyesinde oluşturulacak mobil sağlık ekipleri ve yerel sağlık merkezleri aracılığıyla sunulacak.

•Hizmetlere erişim kolaylığı sağlamak için, özellikle ulaşımı zor olan bölgelere mobil sağlık tarama üniteleri gönderilecek.

•Proje kapsamında, gönüllü sağlık profesyonellerinden oluşan bir ekip kurulacak ve bu ekip, düzenli olarak eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunacak.

•Kurumsal özel ve kamu sağlık kurumları ile işbirliği içerisinde olacağız “İnegöl Ücretsiz Sağlık Hizmeti Projesi”, herkes için daha sağlıklı bir İnegöl oluşturmayı hedeflemektedir. Bu proje ile emekli ve yalnız yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmeyi ve toplumumuzun sağlık altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyoruz.



ÜCRETSIZ ENERJI TASARRUFU DANIŞMANLIĞI HIZMETI

“İnegöl Ücretsiz Enerji Tasarrufu Danışmanlığı” projesi, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık yaratmayı ve İnegöl’deki tüm hanehalklarının enerji maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu proje, çevreye olan etkimizi azaltma çabalarını destekleyerek, şehrimizi daha yeşil ve yaşanabilir bir yer haline getirmeyi hedefler.

•Enerji Tasarrufu Eğitimleri: Vatandaşlara enerji tasarrufu teknikleri, evlerde enerji verimliliğini artırma yolları ve günlük yaşamda uygulanabilecek basit değişiklikler hakkında eğitimler sunulacak.

•Çevre Dostu Uygulamalar: Yenilenebilir enerji kaynakları, su tasarrufu yöntemleri ve atık yönetimi gibi çevre dostu uygulamalar konusunda bilgilendirme yapılacak.

•Bireysel Danışmanlık Hizmetleri: Hanehalklarının enerji tüketim alışkanlıklarını inceleyerek, özel tasarruf planları hazırlanacak. Bu planlar, her ailenin enerji maliyetlerini nasıl azaltabilecekleri konusunda kişiselleştirilmiş öneriler içerecek.

•Enerji Verimliliği Denetimleri: Uzmanlar tarafından ev ziyaretleri yapılacak ve enerji tüketiminin azaltılması için gerekli düzenlemeler önerilecek.

•Bilgilendirme ve Farkındalık Kampanyaları: Enerji tasarrufunun önemi ve çevre dostu uygulamalar hakkında farkındalık yaratmak için bilgilendirme kampanyaları ve etkinlikler düzenlenecek.

•Teşvik ve Destek Programları: Enerji verimliliği projelerine başlamak isteyen hanehalklarına ve işletmelere yönelik teşvik ve destek programları geliştirilecek.

Böylece: •İnegöl’deki hanehalklarının enerji maliyetlerinde önemli azalmalar. •Çevresel ayak izimizin azaltılması ve sürdürülebilir yaşam biçimlerinin teşvik edilmesi.

•Enerji tüketiminde farkındalığın artırılması ve enerji verimliliği bilincinin geliştirilmesi.

•Yerel düzeyde çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılması. “İnegöl Ücretsiz Enerji Tasarrufu Danışmanlığı” projesi, İnegöl’ün enerji verimliliğini artırma ve çevreye olan etkisini azaltma yolunda atılmış önemli bir adımdır. Bu proje ile vatandaşlarımızı enerji tasarrufu konusunda bilgilendirirken, şehrimizi daha yeşil ve sürdürülebilir bir geleceğe taşımayı hedefliyoruz.



AKILLI TRAFİK YÖNETİMİ PROJESİ

İnegöl’ümüzde trafik akışını modernize etmek ve şehir içi ulaşımı daha akıcı hale getirmek amacıyla, ‘Akıllı Trafik Yönetimi’ projesini başlatacağız. Bu proje, yapay zeka ve otomasyon teknolojilerini kullanarak, trafik yoğunluğunu gerçek zamanlı olarak izleyecek ve yönetecek bir sistem kurmayı amaçlamaktadır.

Teknolojik Altyapı Kurulumu: Projemiz kapsamında, İnegöl’ün stratejik noktalarına video detektörleri ve sensörler yerleştirilecek. Bu cihazlar, trafik akışını, araç yoğunluğunu ve yaya hareketlerini izleyerek, anlık veriler toplayacak.

Veri Analizi ve Yapay Zeka Destekli Merkez: Toplanan veriler, yapay zeka destekli bir merkezde analiz edilecek. Bu merkez, trafik yoğunluğunu tahmin ederek, trafik ışıkları, yön tabelaları ve bilgilendirme ekranları gibi trafik yönetim araçlarını otomatik olarak ayarlayacak.

Trafik Akışının Düzenlenmesi: Sistem sayesinde, trafik yoğunluğunun olduğu saatlerde ve bölgelerde trafik akışı dinamik bir şekilde düzenlenecek.

Örneğin, yoğun trafik sıkışıklığının olduğu alanlarda trafik ışıklarının yeşil süreleri uzatılacak; okul çıkış saatlerinde yaya yoğunluğunun arttığı bölgelerde ise yayaların güvenli geçişi için daha uzun yeşil ışık süreleri sağlanacak.

Hedefler ve Faydalar: ‘Akıllı Trafik Yönetimi’ projesi ile İnegöl’ümüzde trafik sıkışıklıklarının azaltılması, ulaşım sürelerinin kısaltılması ve karbon emisyonlarının düşürülmesi hedeflenmektedir.

Ayrıca, bu proje ile trafik kazalarının önlenmesine ve şehir içi ulaşım güvenliğinin artırılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.