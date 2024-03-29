Yeniden Refah Partisi İnegöl Belediye Başkan adayı Mehmet Kaygusuz, “Kendi başkan yardımcıları dahil olmak üzere 10’dan fazla aday adayıyla, boğaz boğaza kavga veren bir yapı; o zamanlar milletin iradesini çantada keklik görüyordu. Ancak, İnegöllü hemşerilerimizin bize olan büyük teveccühleri karşısında ne yapacaklarını şaşırdılar. 9-10 senede doğru dürüst bir kaç projeyi bile bitiremeyenler şimdi 154 tane proje açıklamaya kalkıştılar. Şimdi size sormazlar mı; bunca yıldır bunları neden yapmadınız?” dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Başkan adayı Mehmet Kaygusuz,

Seçim çalışmasını esnaf ziyareti yaparak, fotoğraf çekip paylaşmak zanneden diğer partilerin adaylarının aksine, biz kampanyamızın başından beri İnegöl’ü değiştirecek, daha yaşanılabilir hale getirecek projelerimizi anlattık. Kısa sürede halkımızın büyük teveccühü ile karşılandık. Bunu fark eden diğer siyasi partiler, kimi bizi taklit ederek, projelerimizi kopyaladı, kimi de hayal diyerek eleştirmeye çalıştı. Şunu da belirtmekte fayda görüyoruz ki; Yeniden Refah Partisi kimseye kaybettirmek veyahut kazandırmak için kurulmamıştır. Yeniden Refah Partimizin tek amacı; Türkiye’ye kazandırmaktır, İnegöl’e kazandırmaktır.

Kendi başkan yardımcıları dahil olmak üzere 10’dan fazla aday adayıyla, boğaz boğaza kavga veren bir yapı; o zamanlar milletin iradesini çantada keklik görüyordu. Ancak, İnegöllü hemşerilerimizin bize olan büyük teveccühleri karşısında ne yapacaklarını şaşırdılar. 9-10 senede doğru dürüst bir kaç projeyi bile bitiremeyenler şimdi 154 tane proje açıklamaya kalkıştılar. Şimdi size sormazlar mı; bunca yıldır bunları neden yapmadınız? Mevcut başkan adaylarının yanında, etrafında, Bakanı Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı, sanki ebeveyni imiş edasıyla dolaşıp, bu işleri birlikte yapacaklarmış algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Milletin parasını, babalarının parası gibi saçıp savurarak yürüttükleri asimetrik bir kampanyada ‘Yeniden Refah Partisi bize kaybettiriyor’ algı operasyonu ile kaybettikleri halkımızın güveninin sorumluluğunu bize yüklemeye çalışıyorlar. Çarşı pazarda ev hanımlarımızın ağlayarak önlerine fırlattıkları boş pazar çantasının hesabını bize fatura etmeye çalışıyorlar.

Öteki adaya gelince, bu seçim kampanyası boyunca, neredeyse şehrin her caddesine, sokağına hatta her direğine kendi posterlerini astığı halde, ve hatta bir önceki seçimde, bir başka partinin genel başkanının boy boy posterlerini, partisinin cephesine kapladığı halde, bu seçimde nedense Genel Başkanlarının bir tek posterini hiç bir yere asamamıştır. Belli ki bir şeyleri halkımızın dikkatinden kaçırmaya çalışmaktadır. Satın aldığı uydurma anketlerle kendini 2. Sırada göstermeye çalışarak ve “makas kapandı” masalı ile aklı sıra algı operasyonu yapmaya çabalamaktadır; Herkes bilmelidir ki; İnegöl halkımız bu gibi ucuz manüplasyonlara inanmayacak kadar feraset sahibidir. Biz; açık, dürüst, şeffaf, hesap verebilir, İnegöl’ümüzün, İnegöllünün ihtiyaçlarını bilen, çözümü bilen ve proje üreten bir belediyecilik anlayışıyla hazırladığımız ve halkımıza anlattığımız vizyoner projelerimizle İnegöl’ümüzün gönlünü kazandık ve bu seçimi kazanmaya en yakın olan partiyiz. İnegöl’ümüzün daha mutlu, daha yaşanılabilir, daha güvenli ve müreffeh bir şehir haline getireceğiz.

Hep aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek akıllı insanların işi değildir. Öyle olsaydı, İnegöl şimdi dünyanın sayılı modern şehirlerinden biri olurdu. Basiretsiz yöneticiler elinde İnegöl hızlı büyümüş bir köy-şehir haline geldi. Bize destek olun. İnegöl 5 yıl daha kaybetmesin. Biliyor ve inanıyoruz ki mülk Allah’ındır (c.c). Dilediğine verir. Bizler Allah’ın lütfu ve sizlerin desteği ile buna talibiz. 40 yılı aşkın tecrübe ve birikimimi aziz milletimize, çocuklarımızın ve torunlarımızın yarınları için vakfetmek istiyorum. Muradımız emaneti teslim ettiğimizde hayırla yâd edilebilmektir. Seçimin sonucu ne olursa olsun aziz milletimizin takdiri bizim için en makbul olanıdır.