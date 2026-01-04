Kayıp Elif Kamal için Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; '28.12.2025 tarihinde Erdek ilçesi Yukarıyapıcı Mahallemizde kaybolan (E.K.) isimli vatandaşımızı bulmak için arama çalışmalarımız devam etmektedir. Bugün arama faailyetine valiliğimiz koordinesinde farklı kurumlarımız ile sivil toplum kuruluşlarımızdan toplam 483 personel, 100 araç, 9 drone, 1İHA ve 1 helikopter katılmaktadır. Vatandaşımızı bulmak için bütün ekiplerimiz denizden ve havadan yoğun bir arama çalışması gerçekleştirmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla' duyurulur açıklaması yaptı.

Kaynak: İHA