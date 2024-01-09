Kocaeli’de unutulan eşyalar, Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda güvenli şekilde muhafaza ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarında bulduğu para, cep telefonu, cüzdan, çanta, kulaklık, kolye vb. değerli parçaları sahipleri gelene kadar güvenli şekilde muhafaza ediyor. Eşyalarını unutan vatandaşlar, Büyükşehir Zabıtasının idari binasına başvuruda bulunarak, eşyalarını geri alabiliyor. Ayrıca ortak kullanım alanlarında herhangi bir kayıp eşya bulan duyarlı vatandaşların, eşyaların sahiplerine güvenle ulaştırılması için zabıtaya başvurmaları gerekiyor.

Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda kayıt altına alınan kayıp eşyalar, 153 Çağrı Merkezi’nden sorgulanabiliyor. Unutulan eşyalar arasında nüfus cüzdanları, ehliyet, kredi kartları, şemsiye, gözlük, araç ve ev anahtarları, ayakkabı, cep telefonları, çantalar ve içinde para bulunan cüzdanlar çoğunlukta oluyor.

Kayıp eşyalar genel olarak vatandaşların yoğun şekilde bulunduğu Marina, Sekapark, Cumhuriyet Bulvarı ve otobüs durakları gibi alanlarda unutuluyor. Sahiplerine ulaştırılan eşyalar yine tutanak ile kendilerine teslim ediliyor. Sahiplerine ulaştırılamayan nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüğü’ne, ehliyet ve ruhsatlar Trafik Ruhsat Müdürlüğü’ne, Kocaelikartlar Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na, banka kartları ile ilgili de bankalara gerekli bilgi verilip müşterilerine ait kredi kartları iptal ettiriliyor.