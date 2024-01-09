Üniversite öğrencilerine eğitim dönemi boyunca günde iki defa çorba ikramında bulunan Nilüfer Belediyesi, final dönemine giren öğrencilere, ders çalıştıkları Nilüfer Gençlik Evi’nde de çorba dağıtımına başladı.

2014 yılından bu yana üniversite öğrencilerine ücretsiz çorba ikramında bulunan Nilüfer Belediyesi, final döneminde çorba ikramını Görükle’deki Nilüfer Gençlik Evi’nde de sürdürecek.

Hafta içi her gün sabahları saat 08.00’de Bursa Uludağ Üniversitesi Kampüsü’nde, akşamları da saat 16.00’da Görükle Bahriye Üçok Caddesi’nde öğrencilere çorba ikram eden Nilüfer Belediyesi, finallare hazırlanan öğrencilere kolaylık sağlamak için ikram noktalarına Şubat ayına kadar üçüncü bir nokta daha ekledi.

Finallere hazırlanan öğrencilerin aktif olarak kullandığı Nilüfer Gençlik Evi’nde de sınav dönemi boyunca saat 16.00’da ücretsiz çorba dağıtılacak.

Nilüfer Gençlik Evi’ndeki çorba ikramının başladığı ilk gün Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de öğrencilerle bir araya geldi. Kendi elleriyle öğrencilere çorba dağıtan Başkan Erdem, sınavlarında da başarılar diledi. Yıllardır ücretsiz çorba ikramının devam ettiğini ifade eden Başkan Erdem, “Bizim için gençlerimizin başarısı her şeyden önemli. 1 Şubat’a kadar sınav yoğunluğu yaşayacaklar, yoğun çalışıyorlar. Nilüfer Gençlik Evi de onlara burada ev sahipliği yapıyor. Biz de bu dönemde onlara küçük de olsa destekte bulunmak istedik. Hepsine başarılar diliyorum” dedi.

Çorbalarını Başkan Turgay Erdem’in elinden alan öğrenciler de sınav döneminde sağlanan bu desteğin kendileri için değerli olduğunu söyleyerek teşekkür ettiler.