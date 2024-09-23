Ağustos ayında 211 bin 389 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 azaldı.ANKARA (İGFA) - Motorlu Kara Taşıtları'na ilişkin Ağustos ayı istatistikleri yayımlandı.

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54,7'sini motosiklet, yüzde 31,3'ünü otomobil, yüzde 8,4'ünü kamyonet, yüzde 2,8'ini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 23,6 azaldı.

Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 55,6, otobüste yüzde 32,4, minibüste yüzde 28,7, motosiklette yüzde 5,7 artarken otomobilde yüzde 26,2, kamyonette yüzde 26,2, traktörde yüzde 13,1 ve kamyonda yüzde 3,5 azaldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 30 milyon 469 bin 319 oldu.

AĞUSTOS AYINDA 935 BİN 945 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Ağustos ayında devri yapılan taşıtların yüzde 65,6'sını otomobil, yüzde 14,6'sını kamyonet, yüzde 12,7'sini motosiklet, yüzde 2,7'sini traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ağustos ayında 66 bin 210 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 12,7'si Renault, yüzde 9,9'u Fiat, yüzde 8,8'i Volkswagen, yüzde 6,4'ü Hyundai, yüzde 5,9'u Skoda, yüzde 4,8'i Peugeot, yüzde 4,6'sı Citroen, yüzde 4,6'sı Toyota, yüzde 4,5'i Opel, yüzde 4,0'ı Dacia, yüzde 4,0'ı Mercedes-Benz, yüzde 3,4'ü Nissan, yüzde 3,1'i Audi, yüzde 2,7'si Ford, yüzde 2,5'i Honda, yüzde 2,5'i BMW, yüzde 2,2'si Kia, yüzde 2,1'i Chery, yüzde 1,5'i Volvo, yüzde 1,2'si Cupra ve yüzde 8,7'si diğer(2) markalardan oluştu.

Ocak-Ağustos döneminde 1 milyon 749 bin 5 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 64,1'i benzin yakıtlı olup, aynı dönemde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldığı, kaydı yapılan otomobillerin 264 bin 742'si gri renkli olduğu belirtildi.