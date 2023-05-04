Edremit’te alternatif tarımsal üretimi geliştirerek bölgeye yeni iş imkânları sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Süs Bitkileri-Çiçekçilik) Organize Sanayi Bölgesi parsel tahsis toplama talep süreci ilanı ile yatırımcıların arzına açılıyor.

Bu çerçevede Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, başkanlığında gerçekleştirilen Müteşebbis Heyet Toplantısında yatırımcı tahsisine sunulacak parseller ile ilgili değerlendirmelerde bulunularak Mayıs ve Haziran aylarında 2 ay süre ile parsel tahsis talep toplama süreci ilan edildi.

Edremit’te tarım sektörünün çeşitlendirilerek katma değeri yüksek tarımsal faaliyetlerin artırılması, ihracata yönelik üretim yapılması, ilçe ekonomisine katma değer sağlanması ve ciddi bir istihdam kaynağı oluşturması amaçlarıyla hayata geçirilen Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Süs Bitkileri) Organize Sanayi Bölgesi’nin altyapı projelendirme çalışmalarının ve parselasyonun tamamlandığını belirten Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, süs bitkisi ve çiçekçilik yatırımcılarına ve girişimcilerine çağrıda bulundu. Edremit TDİOSB’nin konumu, lojistik avantajları ve kalifiye iş gücü bakımından oldukça avantajlı bir durumda olduğunu belirten Kaymakam Odabaş; “Ülkemizde tarımda yükselen değer, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri arasında yer alan Edremit TDİOSB, ilçemizde bin 500 kişiye istihdam oluşturarak, bölgede istihdamın önünü açacak ve ilçe ekonomisine önemli bir girdi sağlayacak oldukça önem verdiğimiz ekonomik ve bölgesel kalkınma projesidir. Edremit’i süs bitkilerinde üreten bir merkez konumuna getirmek hedefiyle yürütülen proje çerçevesinde ülkemizden ve yurtdışından önemli sektör yatırımcılarını Edremit TDİOSB’de yatırım yapmaya davet ediyoruz” dedi.