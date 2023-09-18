Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Jandarma Komutanlığı Bölgesinde yer alan mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Mahallelerin mevcut durumları, ihtiyaçları ve önerilerin istişare edildiği toplantıda, asayiş güvenlik konuları başta olmak üzere birçok konu istişare edildi.

Tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli çalışmaların ivedi bir şekilde yapılması talimatını veren Kaymakam Odabaş, toplantıya katılan muhtarlara teşekkür etti.

Mahalle ziyaretlerinin devlet vatandaş buluşması açısından son derece önemli olduğunu belirten Kaymakam Odabaş, “İnşallah bundan sonra da düzenli olarak mahalle ziyaretlerimiz devam edecektir. Ziyaretlerimizde mahallelerimizin sorunlarını dinleyip, sorunlarının çözüm yollarını hep beraber istişare ederek yerinde çözüme ulaştırıyoruz. dedi.

Toplantıda Kaymakam Odabaş’a İlçe Jandarma Komutanı Ömer Koç eşlik etti.