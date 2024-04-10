Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Bekir Torun, bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

Osmaneli ilçesinde Fatih Camii’nde vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaşan Belediye Başkanı Bekir Torun, "Önce bayram namazını kıldık güzel bir atmosfer içerisinde. Bayram namazında gençlerimiz, çocuklarımız, yetişkinlerimiz ile hemşehrilerimizle bayramlaştık. Allah nice bayramlara barış ve huzur içerisinde ulaştırsın diye temenni ediyorum. Ramazan Bayramı’nın Osmaneli’mize, devletimize, milletimize ve tüm İslam alemine barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı vesilesiyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz" dedi.

Vatandaşların bayramlarını kutlayarak, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Kaymakam Ünal, "Bugün Osmanelili hemşehrilerimizle ve kurum müdürlerimiz, siyasi parti temsilcilerimizle birlikte vatandaşlarımızla bayramlaştık" dedi.

Kaymakam Ünal, “Aile büyüklerimizin hayır dualarını alırken gözlerimizin nuru, evlerimizin neşesi olan çocuklarımızı sevindirirken, öksüzleri, yetimleri, garipleri de asla unutmamalıyız. Evinde ve yatağında ziyaretçi bekleyen insanlarımızı hatırlamalı; kimsesizlerin, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalmalı, yüzlerinin gülmesini ve ümitlerinin yeşermesine vesile olmalıyız. Sizlerden bu bayramda özellikle şehitlerimizin yakınlarını, kahraman gazilerimizi yalnız bırakmamanızı istirham ediyorum. O şehit ve gaziler ki şehitlik ve gazilik onlara ecdat mirasıdır. Bu vesile ile aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anarken, siz değerli Osmanelili hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı en içten duygularla kutluyor ve bayramın Osmanel’imize, ilimize, ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık, esenlik getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Ünal, Başkan Torun ve ilçe protokolü, vatandaşlar ile bayramlaştıktan sonra kaymakamlık makamında kurum müdürleri ve muhtarlar ile bayramlaşarak, İlçe Emniyet Müdürlüğünü, İlçe Jandarma Komutanlığını ve şehit ailesini evinde ziyaret ettiler.

Bayramlaşma programına Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Bekir Torun, Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Mustafa Toy, Emniyet Müdürü Vekili Emniyet Amiri Selçuk Karakaş, siyasi parti ilçe başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.