Uluslararası 3. Aşama Sürdürülebilir Turizm Sertifikası’nı Bilecik bölgesinde ilk ve tek alan işletme belli

oldu.

Bilecik İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, Uluslararası 3. Aşama Sürdürülebilir Turizm Sertifikası’nı almaya hak kazanan işletmeye sertifikasını verdi. Otel işletmeciliği yapan işyeri sahibi Atahan Ateş, Bilecik’te ilk ve tek olmanın gururunu yaşadığını söyleyerek, "Turizm Bakanlığına bağlı yıldızlı tesisimiz artık uluslar arası geçerliliği olan yabancı ve yerli turistlerin, kurumsal firmaların tercih ve kalite standardı olarak belirlediği bu belgeyi tesisimize ve şehrimize kazandırdığımız için çok mutluyuz. Ülkemizdeki turizm ekonomisinden her geçen gün daha büyük pay almayı başaran şehrimiz için; önemli bir gelişme olarak görüyoruz. Şehrimizde konaklama alanında yüksek standartlar sunarak gelen misafirlerimizin tercih edeceği, beklentilerinin karşılanacağı tesisler yapmaya, yeni yatırımlarımızla kaliteyi her geçen gün arttırmaya devam edeceğiz. Bizlere göstermiş olduğunuz hoşgörüye çok teşekkür eder saygılar sunarız.

Bilecik İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan ise; işletmeye hayırlı olsun dileklerini iletti.