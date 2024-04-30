Mineral tretuvar yaya kaldırımları, dekoratif aydınlatma direkleri ve yenilenen asfaltıyla yeni yüzüne kavuşan Körfez Mevlana Caddesinde üstyapı çalışmaları tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, mineral tretuvar yaya kaldırımları, dekoratif aydınlatma direkleri ve yenilenen asfaltıyla Körfez’in prestij caddelerinden biri haline getirilen Mevlana Caddesinde üstyapı çalışmaları tamamlandı. Caddenin ikinci kısmında aşınma tabakası asfalt serim çalışması da yapıldı. Elektrik hatlarının yer altına alındığı Mevlana Caddesi, dekoratif aydınlatma direkleriyle donatıldı. 1 kilometre uzunluktaki caddenin asfaltı yenilendi.