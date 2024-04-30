SUBÜ Ferizli MYO Grafik Tasarımı Programı öğrencilerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne yönelik tasarladığı afişlerle online afiş sergisi düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı öğrencileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne yönelik afiş tasarımı yaptı. Öğretim Görevlisi Ersin Berk tarafından organize edilen online afiş sergisine 12 öğrenci katıldı. Dönem dönem toplumsal sorunlara, zararlı alışkanlıklara ya da milli gün ve bayramlara ilişkin afiş sergileri düzenlediklerini kaydeden Berk, “Çalışma konumuz bu kez de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve büyük gayretlerle çalışan işçi ve emekçiler oldu. Bu tarz etkinlikler öğrencilerimizin uygulama yeteneğini geliştirdiği gibi çalışmaların sergi olarak sunulması ise öğrencilerimize özgüven ve motivasyon da sağlıyor. Etkinliklerimiz devam edecek” dedi. Online afiş sergisi https://femyo.subu.edu.tr/tr/tasarim-bolumu-sergi-galerisi adresinden ziyaret edilebiliyor.