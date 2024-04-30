U18 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları sona ererken, 2’nci kademe müsabakalarına yükselen takım Sakarya Tek Spor oldu. Maç sonunda istenmeyen olaylar yaşandı.

U18 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarına Bilecik ev sahipliği yaparken, 6 takım kıyasıya yarıştı. Bilecik İstasyon Sentetik Saha’da oynana müsabakalarda A grubunda Sakarya Harmalık Spor, Bursa Arabayatağıspor, Kocaeli Gölcükspor mücadele etti. Bu gruptan Bursa Arabayatağıspor finale yükseldi. B grubunda Bursa Tütünspor, Yaloca Acarspor ve Sakarya Tek Spor mücadele ederken, Sakarya Tek Spor finale yükseldi. Bilecik İstasyon Sentetik Saha’dan oynan final maçının normal süresi 4-4 sona erdi. Penaltı atışlarına rakibini 11-10 yenen Sakarya Tek Spor, 2’nci kademe müsabakalarına yükselen takım oldu.

Öte yandan penaltı atışları sonucu saha içi bir anda karışırken, tekmeler yumruklar havada uçuştu.