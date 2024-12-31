İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, beraberinde Jandarma Komutanı Yüzbaşı Harun Nazlı, Emniyet Müdürü Okan Şen, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, Sosyal Hizmet Müdürü Fatih Fakılı yılbaşında görevinin başında olan kurumların çalışanlarını ziyaret ettiler. Kaymakam Eren Arslan ve beraberindeki heyet, sırasıyla Jandarma komutanlığı, Saime Sultan öğrenci yurdu, Yenice Rehabilitasyon Merkezi, İtfaiye Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, Taksi durağı, Zabıta Amirliği, Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek personellere kolaylıklar diledi.

Açıklama yapan Kaymakam Eren Arslan, "Evet öncelikle tüm hemşerilerime milletimize 2025 yılının sağlık huzur ve refah ferahlık getirmesini temenni ediyorum. Dünyada başta coğrafyamız, İslam alemi olmak üzere acıların son bulduğu, savaşların son bulduğu ,huzurun olduğu, birlik ve beraberliğin olduğu bir yıl olmasını temenni ediyorum.

Ínşallah Rabbim ülkemizi, milletimizi, devletimizi her türlü kötülüklerden korusun. Bizim her zaman olduğu gibi özellikle kollu kuvvetlerimiz halkımızın huzur ve güvenliği için 7/24 görevinin başında olan kıymetli mesai arkadaşlarım bugün de görevlerinin başındalar. Biz ilçemizin önemli noktalarında gerekli asayiş ve güvenlik tedbirlerini almak üzere görevlendirmeleri yaptık. Arkadaşlarımız uygulamalarına devam ediyorlar.

Şu an itibarıyla ilçemizde yılbaşı ile ilgili herhangi bir olumsuzluk yoktur. İnşallah 2025 yılı herkese sağlık getirsin huzur getirsin mutluluk getirsin diyorum hepinize teşekkür ediyorum." dedi.