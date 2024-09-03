Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile eğitim sistemine önemli yenilikler getireceğini duyurdu. Bu modelle, özel eğitim ihtiyacı olan kaynaştırma/bütünleştirme öğrencilerinin akranlarıyla birlikte daha etkili bir öğrenme süreci geçirmesi için "farklılaştırılmış eğitim" stratejileri geliştirilip müfredata eklendi.
Bakanlık, bu yeni stratejilerle, kaynaştırma öğrencilerinin sınıflarda daha zenginleştirilmiş öğrenme deneyimleri yaşamasını hedefliyor.
Kaynak: ÖZNUR DEDE