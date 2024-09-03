Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile eğitim sistemine önemli yenilikler getireceğini duyurdu. Bu modelle, özel eğitim ihtiyacı olan kaynaştırma/bütünleştirme öğrencilerinin akranlarıyla birlikte daha etkili bir öğrenme süreci geçirmesi için "farklılaştırılmış eğitim" stratejileri geliştirilip müfredata eklendi.

Bakanlık, bu yeni stratejilerle, kaynaştırma öğrencilerinin sınıflarda daha zenginleştirilmiş öğrenme deneyimleri yaşamasını hedefliyor.