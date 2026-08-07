Yangın, saat 11.00 sıralarında İnegöl’de bir evin yanında bulunan otluk alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, evin bahçesinde bulunan barakaya sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.