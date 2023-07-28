Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçede kırsal mahallelere yönelik hizmetlerini aralıksız sürdürürken, mahallelerde minare yapımı, camilerde çatı tamiratı ve halı yenileme, istinat duvarı yapımı, çoban ve taziye evi yapımı, sosyal tesis yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği kırsalda sürdürdüğü hizmetleriyle mahalle sakinlerinin konforunu arttırmayı aralıksız sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kırsal mahallelerde sosyal tesis yapım, bakım, onarım çalışmaları kapsamında hizmetlerine devam ediyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kırsal mahallelerde minare yapımı, camilerde çatı tamiratı ve halı yenileme, istinat duvarı yapımı, çoban ve taziye evi yapımı, öğrencisi olmayan okulların sosyal tesis amaçlı kullanıma dönüştürülmesi gibi işlerin yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Hizmetlerden faydalanan kırsal mahalle sakinleri de Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bu hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ettiler.

Kent merkezinde hizmetlerin kalitesi ne ise ilçelerde de aynı kalitede hizmet sunma gayretinde olan Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, ilçeler ve kırsal mahallelerde yol, asfalt, kilitli parke, sosyal tesislerin yapım, bakım ve onarım gibi hizmetleri sonuçlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.