Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık alanında üreticilere sağladığı güçlü destekleri kapsamında Kayseri’de manda varlığının ıslahı amacıyla Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Üyelerine yüzde 50 hibeli 100 adet damızlık erkek manda dağıtımı yapmaya hazırlanıyor.KAYSERİ (İGFA) - Tarım ve hayvancılık alanında Kayserili üreticilerin en güçlü destekçisi olarak Türkiye’ye örnek olan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığın her kolunda, elleri emek kokan Kayserili üreticinin, ‘hep destek tam destek’ sloganıyla yanında olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Büyükkılıç başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleş Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nda 89 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanırken, hayvancılık alanında da manda yetiştiricilerine müjde niteliğinde kararlara imza atıldı.

Toplantıda, meclis üyeleri, gündem maddeleri arasında yer alan damızlık manda yetiştiricilerine katkı sağlayacak iki maddeyi görüşerek karara bağladı. Mecliste, ‘Kayseri İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği’ne bir aracın tahsis edilmesi talebi’ görüşüldü.

Başkan Büyükkılıç, talebi oylamaya sunmadan önce ilgili gündem maddesi hakkında konuşarak, “Daha önce vermiş olduğumuz aracın devamı şeklinde bir yaklaşım. Kayseri’miz damızlık manda konusunda iyi bir noktaya geldi. 6 bin 500-7 binlere ulaştı özellikle Hacılar, Yeşilyurt, Develi ve İncesu bölgemizde. Biz de buna destek veriyoruz, amacımız tarım ve hayvancılıkta şehrimizin nitelikli alanlarda ön plana çıkmasını sağlamak” ifadelerini kullandı.