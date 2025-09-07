Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin gönül belediyeciliği vizyonuyla hayata geçirdiği Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, 65 yaş üstü vatandaşlara hem şefkat hem de kaliteli hizmet sunarak, aktif ve sağlıklı yaşlanmanın adresi oldu.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla hayata geçirdiği projelerden biri olan Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, 65 yaş üstü vatandaşlara umut ve huzur dolu bir yaşam alanı sunuyor.

2019 yılının Kasım ayında kapılarını açan merkez, yalnızca bir hizmet binası değil; yaşlı bireylerin sosyal, fiziksel ve ruhsal olarak güçlendiği, kendilerini değerli hissettikleri bir yaşam alanı haline geldi. Gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerinden biri olan merkezde, her gün 50’ye yakın yaşlı birey sabah 09.00 ile 16.00 saatleri arasında misafir ediliyor.

Merkezde, psikososyal destekten fizyoterapiye, hemşirelik hizmetinden kişisel bakıma, kuaför ve berber hizmetlerinden uğraş terapilerine kadar birçok alanda profesyonel destek sunuluyor. Ayrıca gün boyunca düzenlenen zekâ oyunları, tiyatro etkinlikleri, satranç, dama, müzik korosu, solo fasıllar ve çeşitli gezilerle yaşlı bireylerin aktif bir yaşam sürmesi teşvik ediliyor.

Ayrıca merkezde, iki kez çay molası ve öğlen saatlerinde çorba, simit, meyve gibi ikramlarla yaşlıların güne enerjik devam etmesi sağlanıyor. Haftalık programlara göre 30 erkek ve 20 kadın yaşlı birey, belirlenen günlerde merkez hizmetlerinden yararlanıyor.

Ulu çınarlarımızın el sanatlarıyla uğraştığı, keyifli sohbetler eşliğinde kaliteli zaman geçirdiği, sağlık kontrollerinden geçtiği bu merkez, kısa sürede yaşlı bireylerin hayır dualarını alan, sıcak ve samimi bir ortam haline geldi.

Kayseri’nin merkezinde, Mimarsinan Parkı’nın huzurlu atmosferinde yer alan bu özel mekân; hem hizmet kalitesi hem de samimi ortamıyla yaşlı bireylerin sosyal hayatın içinde kalmasına, sağlıkla ve mutlulukla yaş almasına destek oluyor.