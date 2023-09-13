12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Ecz. Uğur Nuri Akın, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Kayseri Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Ziyarette Kayseri Üniversitesi ile Kayseri Eczacı Odası arasında yapılabilecek muhtemel işbirlikleri ele alınırken, Kayseri Eczacı Odası 2. Başkanı Ecz. Beyza Köseoğlu yaptığı sunumla Kayseri’deki mevcut eczanelerle ilgili bilgi verdi ve eczanelerde alanında eğitim almış eczane teknikerlerine duyulan ihtiyaca değindi.

Bunun üzerine Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Üniversitesi İncesu Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri MYO bünyesinde Eczane Hizmetleri Programı kurulması için Üniversite bünyesinde gerekli istişare ve girişimde bulunabileceklerini belirterek, bunun için Kayseri Eczacı Odası’ndan bu programa duyulan ihtiyaca ilişkin somut verilere dayalı bir rapor sunmalarını istedi.

Uygulama ve proje odaklı üniversite misyonuyla farklı sektörlerdeki iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeye büyük önem verdiklerine vurgu yapan Rektör Karamustafa, gerek yeni programlar kurarak, gerekse sertifika programları düzenleyerek sektörlerin nitelikli insan kaynağı ihtiyacına çözüm bulmaya çalıştıklarını ifade etti.

12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Ecz. Uğur Nuri Akın ise kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı oda yönetimi ve eczacılar adına Rektör Karamustafa’ya teşekkür etti.