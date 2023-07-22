Kayseri'nin Hacılar Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği yol yapım, kilit parke taşı döşeme ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu çerçevede, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda kilit parke yol yapım çalışmasına devam ediyor. Hacepli Cami Sokak, Yeşil Sokak, Dörtkuyu Çıkmaz Sokak, Hazal Sokak, Esen Sokak ve Kavruk Sokak’ta yaklaşık 20 bin metrekare kilitli parke yol yapımını tamamladı.

Bu sezon yaklaşık 180 bin metrekare kilitli parke yol yapılacağını ifade eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, mahallelerde üstyapı çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.Sakar Eşmecik mevkii Hazal Sokak’ta incelemelerde bulunan Özdoğan, burada yaptığı açıklamada, “Hazal sokak imara uygun yapılanmasıyla, yolların açılmasıyla ulaşımını çok rahat yaptığı bir alan idi. Bu alanda da yapılaşmalar arttıkça altyapı hizmetleri tamamlandıktan hemen sonra planladığımız şekilde yaklaşık 6 bin metrekarelik bir kilitli parke işini de ekiplerimiz tamamlamış oldular. Bütün vatandaşlarımız burada bu konforu gördüler” dedi.

Hem vatandaşlarla sohbet eden hem alanı inceleyen Başkan Özdoğan, daha sonra Yeşil Sokak’ta yetkililerden bilgi aldı. Vatandaşların imara uygun yapılarıyla ilçenin daha da güzelleştiğine vurgu yapan Özdoğan, “Burada da yaklaşık 5 bin metrekarelik bir kilitli parke çalışmamız var. Bu alanda da gerekli düzenlemelerden sonra plan dâhilinde üst yapı çalışmasına başladık. Bunları biz kış döneminde planlayıp alt yapı sorunu olmayan ve vatandaşımızın imara uygun yapılarından sonra taleplerini değerlendirerek bir sıralama içerisinde yaptığımız alan burası” dedi.

Son olarak Sakar Çiftliği’nde incelemelerde bulunan Başkan Özdoğan, “Küme evler olarak bilinen bölgede yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik kilitli parke uygulaması yaptık. Bu mevki, tarım alanları ve de özellikle bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın yine hayvancılıkta kullandığı alanlara da sınır olan bir bölge. Vatandaşlarımızın hem yağış problemini hem de toz problemini çözmüş olduk” ifadelerine yer verdi.“Hem güzel ilçemizin güzel bölgelerinde yapılaşmalar düzenli bir şekilde artıyor hem de kentsel hizmetlerin düzenli bir şekilde vatandaşlarımıza ulaşmasına vesile oluyor.” diyen Özdoğan, emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ederek sözlerini tamamladı.