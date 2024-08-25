Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, spor başkenti hedefi ile gerçekleştirdiği spor proje ile faaliyetleri sayesinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki 5 yılı aşkın sürede, toplam 3 milyon 586 bin 297 kişiye spor hizmeti sağladı.KAYSERİ (İGFA) - Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’na ve Kayseri’nin Aces Avrupa Spor Şehri ünvanına layık görülmesinin yıl dönümüne yaklaşıldığı süreçte, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş., 4 milyona yakın kişiye spor hizmeti gerçekleştirdi.

Kayseri’de spor ve sporcuyu önceleyerek projeler, etkinlikler, eğitim faaliyetleri düzenleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükkılıç’ın Kayseri’yi sporun başkenti yapma hedefiyle gayret gösterirken, çalışmalarının meyvelerini de alıyor.

Başkan Büyükkılıç’ın ve diğer kurum ve kuruluşların faaliyetleri toplamında, Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) tarafından ‘2024 Yılı Avrupa Spor Şehri’ ünvanına layık görülen Kayseri, spor şehri olma yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kentte her türlü spor çalışmalarını gerçekleştiren Spor A.Ş., 5 yılı aşkın sürede toplam 3 milyon 586 bin 297 kişiye spor hizmet sundu.