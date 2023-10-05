Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın 4 yıl önce hizmete açtığı Talas Pati Evi’nde minik öğrencilere hayvan sevgisi aşılandı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle Kayseri'nin Başakpınar yolu üzerindeki Talas Pati Evi’nde bir program düzenlendi. Programda As Koleji birinci sınıf öğrencileri başlattıkları kampanyayla topladıkları yiyecekleri Talas Pati Evi olarak bilinen Talas Belediyesi Geçici Hayvan Barınma ve Yaşam Merkezi’ne getirerek sevimli dostlarla paylaştı.

Hem patileri seven hem de onlara yiyecek getiren çocukların mutluğu görülmeye değerdi.

“BAŞKAN AMCA İYİ Kİ YAPMIŞSINIZ”

Duygularını anlatan çocuklardan Adem Alyaprak, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a bu ortamı sağlamasından dolayı teşekkür ederken, bir başka öğrenci Alper Tanrıseven pati evinin çok güzel olduğunu belirterek, “Başkan Amca iyi ki burayı yapmışsınız” diyerek görüşlerini iletti.

MİNİKLERDEN MESAJ

Hira Su Döner isimli öğrenci de, “Köpekler çok güzel. Benim de köpeğim var. Allah’tan burayı yapmışsınız. Yoksa sokak köpekleri aç kalabilirlerdi” diye konuşurken, Asya Demir adlı öğrenci ise, “Burası çok güzel yapılmış. Hayvanları çok seviyorum. Hayvanları koruyalım.” şeklinde duygularını paylaştı.

“HAYVANLARA VIP SERVİS”

Birinci sınıf öğretmeni Dilek Ekin, “Böyle bir yaşam alanının hayvanlar için oluşturulmasına çok mutlu oldum. Burası VİP servis gibi olmuş. Hepsinin yaşam alanı çok güzel düşünülmüş. Çalışanların hayvanlara yaklaşımları da çok güzel. Evleri gibi olmuş. Çocuklar da mutlu oldu. Sokaktaki hayvanları görünce üzülüyorlardı. Burayı görünce veteriner olmak isteyenler var. Belediye başkanımız çok güzel düşünmüş. Teşekkür ediyorum.” dedi.

Talas Belediye Başkan Yardımcısı Koray Kök de, çocuklara hoş geldiniz derken, “Bizler sizi burada görünce çok mutlu olduk. Getirdiğiniz ikramlar için teşekkür ediyorum. İçinizden hayatınız boyunca hayvan sevgisini eksik etmeyin. İyi ki geldiniz. Talas Belediye Başkanımızın sizlere selamı var.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından program çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.