Yeni düzenlemeye göre, kuyumcular 30 bin TL, doktorlar ve emlakçılar 20 bin TL, özel tıp merkezleri 50 bin TL, ağız ve diş sağlığı ile hayvan hastaneleri ise 40 bin TL harç ödeyecek. Öte yandan araç satışlarında binde 2 oranında noter harcı uygulanacak ve kira gelirlerinde sağlanan vergi istisnası 2026 yılından itibaren sona erecek.

Yeni yasa teklifine göre;

KİM NE KADAR HARÇ ÖDEYECEK?

Kuyumculuk, ikinci el araç satışı, taşınmaz ticareti, özel sağlık hizmeti sunan kuruluşlar ve kıymetli maden işletmeleri gibi sektörlerde faaliyet gösterecek işletmelerin yetki belgeleri ve ruhsatları artık yıllık harç ödemesine tabi olacak. Kıymetli maden rafinerileri için ruhsat harcı 7,5 milyon TL olurken, ticari havacılık işletmelerinde bu tutar 1 ila 2 milyon TL arasında değişecek. Büyükşehirlerde ve nüfusu 30 bini geçen ilçelerde ise harçlar bir kat artırımlı olarak uygulanacak.