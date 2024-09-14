Kayseri Talas Belediyesi, Amir Ateş’in katılımıyla Karadut Türk Sanat Müziği Konseri düzenleyecek.

KAYSERİ (İGFA) - Ünlü bestekârın Kayseri için bestelediği eserlerin de seslendirileceği konser, 20 Eylül Cuma günü saat 19.00’da başlayacak.

Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşecek konserde Dr. Adnan Çoban ve Sezen Cin Özdemir de sahne alacak. TRT Sanatçısı udi Hüseyin İpek de sanatçılara sazıyla eşlik edecek.

Konser, Talas Belediyesi’nin tüm diğer etkinliklerinde olduğu gibi yine ücretsiz olarak izlenebilecek.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, “Şarkı dolu bir gece geçireceğiz. ‘Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın’ başta olmak üzere birçok unutulmaz şarkıya imza atan ünlü bestekârımız Amir Ateş ve ekibini Talas’ta dinleyeceğiz. 20 Eylül akşamı herkesi bekliyoruz.” diyerek tüm müzikseverleri konsere davet etti.