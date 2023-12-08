Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a belediye tarafından yayımlanan Kayseri-Girne Hattı adlı kitaptan dolayı teşekkür ederek, “Başkanım sağ olun bizleri bu kitapla onore ettiniz.” dedi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a ziyarette bulundu.

Makamda gerçekleşen ziyarette konuşan Osman Balcı, Kıbrıs Barış Harekatına katılan Kayserili askerlerin hatıralarının ve fotoğraflarının yer aldığı Kayseri-Girne Hattı kitabının kendilerini yeniden o günlere götürdüğünü söyledi.

“MÜKEMMEL BİR ESER OLMUŞ”

Balcı, “Bu kitapta bizlerin isimlerine ve hatıralarına yer verdiğiniz için çok mutlu olduk. Allah razı olsun. Bizi onurlandırdınız. Mükemmel bir eser olmuş. Biz bu ince düşüncenizden dolayı sizlerle bir araya gelip teşekkür etmek istedik. Başka hiçbir belediye böyle bir çalışma yapmadı. Bir de siz genel sekreter iken Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Özhaseki, Kore Gazileri için bir kitap yaptırmıştı. Bizi her zaman düşünen başkanlarsınız.” diye konuştu.

“BELGESEL NİTELİĞİNDE ESER”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, Kayseri-Girne Hattı kitabının yayına hazırlanma aşamalarından bahsederek, “Genelkurmay Başkanlığımızdan uzunca bir görüşmeler sonucu bu kitap hazırlandı. Kayserili gazilerimizin Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşadıklarını içeren albüm niteliğinde bir belgesel ortaya çıktı. Allah devlete zeval vermesin. Allah bir daha öyle günleri ülkemize yaşatmasın.” şeklinde konuştu.

Ziyarete katılan diğer gaziler de kitabın yayımlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Bizim için çok anlamlı ve önemli bir eser oldu. Çok mutlu olduk, onore olduk. Allah sizlerden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Ziyaret Başkan Yalçın ile gazilerin birlikte çekindikleri hatıra fotoğrafıyla sona erdi.