Edinilen bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesi Sokullu Caddesi Orkide Sokak’ta 4 katlı binanın bodrum katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Dumanlar kısa sürede binayı kaplarken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Pencere ve balkonlara çıkarak kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 11 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde ayakta tedavi gerçekleştirirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.