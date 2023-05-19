Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen 3X3 Basketbol Turnuvası etkinliğinde dereceye giren takımlara ödüllerini takdim etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Sporcu dostu, sporun ve sporcunun en güçlü destekçilerinden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Valilik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Spor A.Ş. tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan sahada düzenlenen 3X3 Basketbol Turnuvası etkinliğine katıldı. Eğlence ve sporun birleştiği turnuvada kıyasıya bir mücadeleye sahne olan final maçını izleyen Büyükkılıç, dereceye giren takımlara ödüllerini takdim etti.

Gençlik Haftası münasebetiyle Türkiye’nin en büyük meydanlarından biri olan Cumhuriyet Meydanı’nda oluşturulan özel olanda düzenlenen 3X3 Basketbol Turnuvasında 6 takım mücadele etti. Rekabet, eğlence ve sporun dostluğu ile renkli görüntülere sahne olan turnuvada heyecan dolu bir final mücadelesi yaşandı. Final mücadelesini ilgiyle izleyen Başkan Büyükkılıç, gençlerin heyecan ve coşkusuna ortak oldu.

Büyükkılıç, turnuvanın sona ermesiyle birlikte dereceye giren takımları tebrik ederek ödüllerini takdim etti. Spor şehri Kayseri’de etkinliklerin aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Büyükkılıç, “Cumhuriyet Meydanı’nda Basket Turnuvası’nda final maçlarını izleyerek dereceye giren gençlerimize ödüllerini verdik. Kayseri Valiliğimiz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Spor A.Ş.’mizin düzenlediği turnuvaya katılan gençlerimizi tebrik ediyorum. Onları izlemek gerçekten çok keyifliydi” diye konuştu.

Turnuvaya katılan gençler de Büyükkılıç’a genç ve sporcu dostu faaliyetlerinin yanı sıra özel ilgi ve destekleri için teşekkür ettiler.

Öte yandan Başkan Büyükkılıç’ın makam aracı yerli ve milli Togg turnuvada gençlerden yoğun ilgi gördü. Turnuvaya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile Spor A.Ş. Müdürü İbrahim Somtaş ve gençler katıldı.