Türkiye'nin en önemli mobilya üssü olan Kayseri'de bulunan mobilya üreticilerinden hiçbir ses çıkmazken, İnegöl'ün mobilya üreticisi 124 firma, devletten 150 bin TL evlilik kredisi alarak evlenecek gençlere mobilya aldıkları takdirde Türkiye'de nerede olursa olsunlar, lojistik taşımacılık ve kurulum konusunda destek vereceklerini duyurdular.

İnegöllü mobilyacıların yeni evlenecek gençlere yapmış olduğu bu jeste karşılık Kayserili mobilyacılardan nasıl bir jest geleceği önümüzdeki günlerde belli olacak.