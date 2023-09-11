Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinden Çerkezköy istikametine seyir halindeki araç kaza yaptı. Yaşanan kaza sonrası alev topuna dönen araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kapaklı - Çerkezköy istikameti Yünsa kavşağı mevkiinde meydana geldi. A.Y. kontrolündeki 34 FVF 217 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kaza sonrası alev topuna dönen araçta bulunan 4 kişiden 3’ü yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan A.Y., I.D. ve G.A. sağlık ekipleriyle Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.