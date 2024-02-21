Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde tırın devrilmesi neticesinde ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Müfik Atacan (52) idaresindeki 45 AKH 249 plakalı Iveco marka gıda ambalajı yüklü tır, Dilovası Mermerciler OSB mevkisinde Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda kontrolden çıktı ve karşı şeride geçerek devrildi. Kazanın şiddetiyle tırın kupası parçalandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Müfik Atacan’ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.