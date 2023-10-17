Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen bir kaza, motosiklet kuryesinin yaralanmasına neden oldu. Kaza, Balat Mahallesi Faruk Baykal Caddesi'nde gerçekleşti. Y.C. (41) adlı sürücünün kullandığı hafif ticari araç, sola dönüş yaparken motosiklet kuryesi S.S.'nin (44) kullandığı 48 AGC 758 plakalı motosiklete çarptı.

Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü S.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motokurye, ambulansın gelmesini beklerken cep telefonuyla yakınlarını arayarak kaza haberini verdi. Ardından sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.S., Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü Y.C. polis merkezine götürülerek ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.