Balıkesir ve Çanakkale sınırlarında bulunan Kazdağları’nın Edremit ilçesindeki milli park alanları, orman yangınlarıyla ilgili kritik bir döneme girilmesinden dolayı 31 Ekim’e kadar giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; Balıkesir İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun aldığı karara vurgu yapılarak 31 Ekim’e kadar Kazdağı Milli Parkı’nın giriş ve çıkışlara kapatıldığı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son hava raporlarında orman yangınları açısından son derece kritik bir haftaya girildiğinin kaydedildiği açıklamada en çok orman yangını riski bulunan 10 ilin arasında Balıkesir’in de bulunduğunun altı çizildi.

Sıcaklıkların 35 derece ve üzerinde seyredeceği ve havadaki nemin yüzde 30’un altında kalacağının da vurgulandığı açıklamada "Rüzgarların poyraz şeklinde kuzeydoğudan saatte 30 kilometre ve üzerinde esecek olması orman yangınları açısından son derece riskli bir durumun oluşması nedeniyle Kazdağı Milli Parkı içerisinde bulunan Yaylatepe Çadırlı Kamp alanı ve Altınoluk Cam Seyir terasındaki izinli işletme alanları ile buraya ulaşımı sağlayan yol güzergahları hariç olmak üzere Kazdağı Milli Parkı’na her türlü giriş ve çıkışlar 31 Ekim 2024 tarihine kadar yasaklanmıştır" denildi.