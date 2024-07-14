Balıkesir’de orman yangınları için alınan önlemler artırıldı. Kazdağları’nda ve ormanlık alanlarda jandarma komando, asayiş timleri, atlı devriyeler, TOMA’lar ve İHA’lar görev yapıyor. 7/24 esasıyla görev yapan timler oluşabilecek bir olumsuzluğu anında bildirerek müdahale edecek.

Ormanlara giriş ve çıkışlar yangın riski nedeniyle yasaklanırken Kazdağları’nda ve Ayvalık bölgesinde ekstra önlemler alınmaya başlandı. Buna göre Komando Timleri ve Jandarma Asayiş Timleri, hem yaya hem de araçlı olarak görev yapacak. Ayrıca Atlı Jandarmalar da ormanlarda devriye gezecek. Jandarma TOMA’ları da bölgede hazır bulundurulacak. Öte yandan jandarmaya ait İHA’lar da 7 gün 24 saat bölgede gözlem çalışması yapacak. İnsansız hava araçları da (Dron) bölgede uçuşlar yaparak izinsiz giriş ve çıkışlar kontrol edilecek.

Balıkesir’deki orman yangınlarının erken tespiti, yangınların önlenmesi ve hızlı müdahale için jandarma alarma geçti. Bu ekiplerin yaya ve araçlı olarak bölgeyi sürekli gözetlemesi, yangınların başlaması durumunda hızlı müdahale edilmesini sağlayacak. Ayrıca yaptıkları denetimleri ile ormanlara izinsiz girişlerinde önüne geçilerek yangın riski minimuma indirilecek. Jandarma ekipleri bölgede Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Kazdağı Milli Parkı Şefliği ekipleri ile de koordineli bir şekilde çalışmaya devam ediyor.